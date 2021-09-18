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Общество

18 и 20 сентября в Пскове пройдут массовые проверки водителей

18 сентября 2021 года, 11:33

Проведение массовых проверок водителей в Пскове запланировано на 18 и 20 сентября 2021 года, сообщает УМВД России по Псковской области.

18 и 20 сентября в Пскове пройдут массовые проверки водителей

Фото Андрея Степанова

Основная цель мероприятия: выявление отдельных видов нарушений правил дорожного движения РФ (отсутствие документов).

18 сентября с 15.00 до 15.40 проверка пройдет на участке ул. Чудская – ул. Ижорского батальона.

20 сентября с 12.30 до 13.10 проверка водителей пройдет на пл. Героев Десантников.

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