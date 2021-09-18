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Политика / Выборы

16,51% составила явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва

18 сентября 2021 года, 10:15

В первый день, 17 сентября, явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва составила 16,51%, сообщает Избирательная комиссия региона.

По итогам первого дня голосования, явка по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва составила 17,29%, по выборам главы Новосокольнического района — 15,65%, по выборам главы Куньинского района — 25,31%.

Напомним, на данный момент на территории Псковской области открыто более 600 избирательных участков. Голосование в этом году проходит в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

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