16,51% составила явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва

В первый день, 17 сентября, явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва составила 16,51%, сообщает Избирательная комиссия региона.

По итогам первого дня голосования, явка по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва составила 17,29%, по выборам главы Новосокольнического района — 15,65%, по выборам главы Куньинского района — 25,31%.

Напомним, на данный момент на территории Псковской области открыто более 600 избирательных участков. Голосование в этом году проходит в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.