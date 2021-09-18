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Досуг / Погода

До 14 градусов тепла ожидается в Псковской области 18 сентября

18 сентября 2021 года, 09:30

18 сентября в Псковской области прогнозируется от +9 до +14 градусов в дневное время и от +1 до +6 градусов в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 14 градусов тепла ожидается в Псковской области 18 сентября

Согласно прогнозу синоптиков, в этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В ночное время местами небольшой дождь. Ветер восточных направлений умеренный, днём местами до сильного.

В Пскове также без осадков. В дневное время столбики термометров покажут +11...+13 градусов, ночью – +2...+4 градуса.

В Великих Луках осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +12...+14 градусов, в ночное время прогнозируется +3...+5 градусов.

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