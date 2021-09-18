До 14 градусов тепла ожидается в Псковской области 18 сентября

18 сентября в Псковской области прогнозируется от +9 до +14 градусов в дневное время и от +1 до +6 градусов в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В ночное время местами небольшой дождь. Ветер восточных направлений умеренный, днём местами до сильного.

В Пскове также без осадков. В дневное время столбики термометров покажут +11...+13 градусов, ночью – +2...+4 градуса.

В Великих Луках осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +12...+14 градусов, в ночное время прогнозируется +3...+5 градусов.