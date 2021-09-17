Десять дней продлятся новогодние праздники у россиян в 2022 году

В 2022 году новогодние праздники у россиян продлятся с 31 декабря по 9 января, сообщает официальный Телеграм-канал Правительства РФ.

Выходные 1 и 2 января, выпадающие на нерабочие праздничные дни, переносятся на 3 и 10 мая. Нерабочая суббота 5 марта – на 7 марта.

Таким образом, первые майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая, вторые – с 7 по 10 мая. В феврале россияне будут отдыхать 23 числа, в марте – с 6 по 8.