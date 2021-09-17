Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Десять дней продлятся новогодние праздники у россиян в 2022 году

17 сентября 2021 года, 19:52

В 2022 году новогодние праздники у россиян продлятся с 31 декабря по 9 января, сообщает официальный Телеграм-канал Правительства РФ.

Десять дней продлятся новогодние праздники у россиян в 2022 году

Выходные 1 и 2 января, выпадающие на нерабочие праздничные дни, переносятся на 3 и 10 мая. Нерабочая суббота 5 марта – на 7 марта.

Таким образом, первые майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая, вторые – с 7 по 10 мая. В феврале россияне будут отдыхать 23 числа, в марте – с 6 по 8. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Завершил работу форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге»
В Пскове и Великих Луках появятся новые скейт-парки
Псковский омбудсмен о первом дне выборов-2021: Нареканий нет
Охотники застрелили медведя у одной из деревень Псковского района
В Псковском районе пропал 58-летний мужчина
В Псковской области завершился первый этап капремонта железнодорожного пути Плюсса – Лямцево
Расклейщиков агитматериалов задержали в Пскове
На Дальнем Востоке завершился первый день голосования
В Пскове может появиться центр уличного баскетбола

Комментарии

Авторизация
No comments
Наводить мосты

Общество
16 сентября 13:09

Наводить мосты

Перспективы сотрудничества России и Германии в сферах образования, науки и культуры обсуждают на международном форуме в ПсковГУ
«Добрый след»

Общество
14 сентября 16:16

«Добрый след»

Руководитель волонтерского лагеря в Самолве рассказала, как встретилась с президентом

Смотри в оба

Общество / Здоровье
13 сентября 14:17

Смотри в оба