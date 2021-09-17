В Пскове и Великих Луках появятся новые скейт-парки

В рамках мероприятия были детально рассмотрены эскизы проектов скейт-парков для Пскова и Великих Лук, разработанные с учетом мировых трендов в проектировании инфраструктуры для молодежи. Кроме того, в них использованы самые современные технологичные решения, которые обеспечат гладкую поверхность, низкий уровень шума, комфортную эксплуатацию и долговечность.

«Мы нашли возможность создать такие проекты, профинансировать их, но мы делаем это, в первую очередь, для вас, поэтому окончательное решение примем только вместе с вами. Площадка должна быть удобна и востребована как для начинающих, так и для тех, кто давно занимается», – отметил Михаил Ведерников.

Каждый участник мог внести свои предложения по корректировке экскизов. Представители из Великих Лук приняли участие во встрече по видеоконференции. В рамках обсуждения были внесены предложения относительно конфигурации и расположения различных элементов, высказаны пожелания по корректировке технического задания, касающиеся расположения дренажной системы и используемых материалов. Участники встречи рассмотрели и дополнительные элементы благоустройства новых скейт-парков – навесы, скамейки, санузел и др.