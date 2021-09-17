Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове и Великих Луках появятся новые скейт-парки

17 сентября 2021 года, 19:28

Новые скейт-парки появятся в Пскове и Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Пскове и Великих Луках появятся новые скейт-парки

Фото: Администрация Псковской области

Вопрос создания в Великих Луках и Пскове скейт-парков обсуждался в рамках встречи губернатора региона Михаила Ведерникова с представителями уличных видов спорта на площадке креативного пространства «ЛОФТ» 17 сентября.

В рамках мероприятия были детально рассмотрены эскизы проектов скейт-парков для Пскова и Великих Лук, разработанные с учетом мировых трендов в проектировании инфраструктуры для молодежи. Кроме того, в них использованы самые современные технологичные решения, которые обеспечат гладкую поверхность, низкий уровень шума, комфортную эксплуатацию и долговечность.

В Пскове и Великих Луках появятся новые скейт-парки

Фото: Администрация Псковской области

«Мы нашли возможность создать такие проекты, профинансировать их, но мы делаем это, в первую очередь, для вас, поэтому окончательное решение примем только вместе с вами. Площадка должна быть удобна и востребована как для начинающих, так и для тех, кто давно занимается», – отметил Михаил Ведерников.

Каждый участник мог внести свои предложения по корректировке экскизов. Представители из Великих Лук приняли участие во встрече по видеоконференции. В рамках обсуждения были внесены предложения относительно конфигурации и расположения различных элементов, высказаны пожелания по корректировке технического задания, касающиеся расположения дренажной системы и используемых материалов. Участники встречи рассмотрели и дополнительные элементы благоустройства новых скейт-парков – навесы, скамейки, санузел и др.

В Пскове и Великих Луках появятся новые скейт-парки

Фото: Администрация Псковской области

«Необходимо также точно определиться с площадками, чтобы потом можно было постепенно их развивать», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор региона отметил, что готов снова встретиться с представителями уличных видов спорта, когда концепции новых скейт-парков в Пскове и Великих Луках будут обновлены после согласования с проектировщиками. Михаил Ведерников заметил, что после проработки техзадания начнется формирование проектной документации, а после проведены строительно-монтажные работы. «Надо постараться, чтобы следующим летом уже там заниматься», – заключил глава региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Завершил работу форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге»
Десять дней продлятся новогодние праздники у россиян в 2022 году
Псковский омбудсмен о первом дне выборов-2021: Нареканий нет
Охотники застрелили медведя у одной из деревень Псковского района
В Псковском районе пропал 58-летний мужчина
В Псковской области завершился первый этап капремонта железнодорожного пути Плюсса – Лямцево
Расклейщиков агитматериалов задержали в Пскове
На Дальнем Востоке завершился первый день голосования
В Пскове может появиться центр уличного баскетбола

Комментарии

Авторизация
No comments
Наводить мосты

Общество
16 сентября 13:09

Наводить мосты

Перспективы сотрудничества России и Германии в сферах образования, науки и культуры обсуждают на международном форуме в ПсковГУ
«Добрый след»

Общество
14 сентября 16:16

«Добрый след»

Руководитель волонтерского лагеря в Самолве рассказала, как встретилась с президентом

Смотри в оба

Общество / Здоровье
13 сентября 14:17

Смотри в оба