Псковский омбудсмен о первом дне выборов-2021: Нареканий нет

«Нареканий нет», - так прокомментировал итоги первого дня трехдневного голосования 17-19 сентября в регионе уполномоченный по защите прав человека в Псковской области Дмитрий Шахов в комментарии «Псковской правде».
«Нареканий нет», - так прокомментировал итоги первого дня трехдневного голосования 17-19 сентября в регионе уполномоченный по защите прав человека в Псковской области Дмитрий Шахов в комментарии «Псковской правде».
Дмитрий Шахов добавил, что обсудил с представителями партий ход наблюдения за выборами и действия наблюдателей при завершении голосования 17 и 18 сентября по обеспечению сохранности бюллетеней.
Он добавил, что на «горячую линию» и на сайт уполномоченного информация о нарушениях прав избирателей в этот день не поступала.
Отдельно омбудсмен отметил «необычно высокую явку, особенно утром», которую он наблюдал в районах.