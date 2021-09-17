Псковский омбудсмен о первом дне выборов-2021: Нареканий нет

«Нареканий нет», - так прокомментировал итоги первого дня трехдневного голосования 17-19 сентября в регионе уполномоченный по защите прав человека в Псковской области Дмитрий Шахов в комментарии «Псковской правде».

Омбудсмен рассказал, что провел этот день в Пыталовском и Красногородском районах, где ознакомился с работой местных участковых избирательных комиссий. По его словам, он отметил там «беспрецедентные меры безопасности, полное наличие средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции на каждом участке», а также «по 3-4, а то и больше, наблюдателей, причем от разных политических партий».

Дмитрий Шахов добавил, что обсудил с представителями партий ход наблюдения за выборами и действия наблюдателей при завершении голосования 17 и 18 сентября по обеспечению сохранности бюллетеней.

Он добавил, что на «горячую линию» и на сайт уполномоченного информация о нарушениях прав избирателей в этот день не поступала.

Отдельно омбудсмен отметил «необычно высокую явку, особенно утром», которую он наблюдал в районах.