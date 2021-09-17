Охотники застрелили медведя у одной из деревень Псковского района

Этого медведь, согласно предположению, псковичи уже могли видеть летом, гуляющим неподалёку от дороги в эту деревню. Животное было убито во время охоты, организованной Псковским региональным военно-охотничьим обществом общероссийской спортивной общественной организации.

Опытный охотник дал рекомендации грибникам, как избежать встречи с медведем. Так, согласно одному из советов, находясь в лесу необходимо вести себя как можно громче. Но если встреча произошла, убегать не стоит. Необходимо распахнуть куртку как можно шире, сделать пару шагов на встречу косолапому и начать кричать.

«При любой встрече с медведем вам необходимо уходить не торопясь, не теряя его из виду, чтобы ваши пути ни в коем разе не пересеклись. И самое главное – помните, что в лесу медведь – хозяин и относиться к нему надо не только уважительно, но и осторожно, со знанием дела», - подчеркнул охотник.

Подробнее читайте в материале Псковского агентства информации.