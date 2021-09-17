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Происшествия

В Псковском районе пропал 58-летний мужчина

17 сентября 2021 года, 18:15

58-летний Алексей Васильев ушел в лес и не вернулся, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Псковской области.

В Псковском районе пропал 58-летний мужчина

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Псковской области

Алексей Васильев, проживающий в деревне Рассамухино Псковского района, 16 сентября ушел в лес и не вернулся. Мужчина был одет синюю куртку, синие джинсы и резиновые сапоги.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.

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