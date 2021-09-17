В Псковском районе пропал 58-летний мужчина

58-летний Алексей Васильев ушел в лес и не вернулся, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Псковской области.

Алексей Васильев, проживающий в деревне Рассамухино Псковского района, 16 сентября ушел в лес и не вернулся. Мужчина был одет синюю куртку, синие джинсы и резиновые сапоги.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.