В Псковской области завершился первый этап капремонта железнодорожного пути Плюсса – Лямцево

Капитальный ремонт трех километров железнодорожного пути на участке Плюсса – Лямцево завершился в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Работы на участке Плюсса – Лямцево стартовали 12 сентября 2021 года.

Всего на данном железнодорожном участке будет отремонтировано свыше 11,7 км пути. В рамках программы капитального ремонта будет заменено все рельсовое полотно, проведены благоустройство полосы отвода и глубокая очистка щебеночного основания. Работы продлятся до конца октября 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железнодорожной дороги, проводимый капитальный ремонт не скажется на графике движения пригородных и пассажирских поездов, которые следуют на участке между станциями Плюсса и Лямцево.