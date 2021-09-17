Расклейщиков агитматериалов задержали в Пскове

В первый день выборов, 17 сентября, в Пскове задержали людей, расклеивавших агитационные материалы. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Утром 17 сентября в Пскове на Рижском проспекте печатные агитационные листовки одной из политических партий были расклеены на фонарных столбах, стенах домов и остановках общественного транспорта.
Фото Псковского агентства информации
Распространение агитматериалов в день голосования запрещено в соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Размещение агитационных плакатов, афиш и иных печатных материалов в местах, которые для этого не предусмотрены, также запрещено согласно ч. 2 раздела VI Правил благоустройства, утвержденных решением Псковской городской думы от 29 апреля 2011 года №1692.
Личности нарушителей в данный момент установлены. В отношении них будут составлены протоколы об административном правонарушении.