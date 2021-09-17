Расклейщиков агитматериалов задержали в Пскове

В первый день выборов, 17 сентября, в Пскове задержали людей, расклеивавших агитационные материалы. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Утром 17 сентября в Пскове на Рижском проспекте печатные агитационные листовки одной из политических партий были расклеены на фонарных столбах, стенах домов и остановках общественного транспорта.