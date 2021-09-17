Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Расклейщиков агитматериалов задержали в Пскове

17 сентября 2021 года, 16:36

В первый день выборов, 17 сентября, в Пскове задержали людей, расклеивавших агитационные материалы. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Утром 17 сентября в Пскове на Рижском проспекте печатные агитационные листовки одной из политических партий были расклеены на фонарных столбах, стенах домов и остановках общественного транспорта.

Расклейщиков агитматериалов задержали в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Распространение агитматериалов в день голосования запрещено в соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Размещение агитационных плакатов, афиш и иных печатных материалов в местах, которые для этого не предусмотрены, также запрещено согласно ч. 2 раздела VI Правил благоустройства, утвержденных решением Псковской городской думы от 29 апреля 2011 года №1692.

Личности нарушителей в данный момент установлены. В отношении них будут составлены протоколы об административном правонарушении.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области завершился первый этап капремонта железнодорожного пути Плюсса – Лямцево
На Дальнем Востоке завершился первый день голосования
В Пскове может появиться центр уличного баскетбола
Еще 107 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
На следующей неделе в Пскове перекроют площадь Победы
Международный эксперт: Голосование в Пскове проходит чисто и понятно для избирателей
Сенатор Перминов: Избирательная кампания 2021 года высококонкурентна
Проголосовать за будущее Псковской области призвал жителей Михаил Ведерников
54 млн рублей выделят на завершение строительства кампуса ПсковГУ

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выборы-2021
Трехдневное голосование проходит в России 17-19 сентября 2021 года.
Как псковские випы участвуют в голосовании?

Политика / Выборы
17 сентября 14:36

Как псковские випы участвуют в голосовании?
«Пятилетка за три года»

Политика / Власть
17 сентября 09:07

«Пятилетка за три года»

Главные итоги первой половины губернаторского срока Михаила Ведерникова
«Лебединое озеро» и другие

Политика
19 августа 11:52

«Лебединое озеро» и другие

Как Псков встретил события августа 1991 года?