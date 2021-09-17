В Пскове может появиться центр уличного баскетбола

По словам тренера по баскетболу Антона Морозова, новая площадка с тренажёрами и турниками может стать центром привлечения молодежи. Он отметил, что данный проект можно реализовать за счет средств Российской федерации баскетбола. На это необходимо более 15 млн. рублей. От города лишь потребуется выделение участка и его дальнейшая подготовка с демонтажем деревьев. Все остальные работы на себя берет федерация баскетбола. Размещение нового центра уличного баскетбола на данный момент предполагается или вблизи «Акваполиса», или на стадионе «Машиностроитель», или на «Электроне».

И.п. главы администрации Пскова Борис Елкин подчеркнул, что готов оказать всю необходимую поддержку в реализации проекта. Губернатор региона предположил, что центр уличного баскетбола можно создать на территории «Электрона», так как по нему есть планы развития. Выбор места и планирование реализации проекта в следующем году Михаил Ведерников поручил спортсменам совместно с администрацией города Пскова.