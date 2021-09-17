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Общество

Еще 107 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области

17 сентября 2021 года, 15:07

За минувшие сутки, 16 сентября, в Псковской области еще 107 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

По 26 новых случаев заболевания коронавирусом добавились в Пскове (всего 16 тыс. 896) и Великих Луках (всего 7 тыс. 900).

Девять человек заразились в Стругокрасненском районе (всего 626). По восемь новых случаев выявили в Островском (всего 2 тыс. 235) и Порховском (всего 1 тыс. 468) районах. Шесть жителей региона заболели в Плюсском районе (всего 866), пять – в Псковском районе (всего 3 тыс. 961), по четыре – в Бежаницком (всего 518) и Печорском (всего 883) районах. По два новых случая выявили в Дедовичском (всего 1 тыс. 145) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 298) районах, по одному – в Великолукском (всего 1 тыс. 185), Красногородском (всего 439), Куньинском (всего 456), Локнянском (всего 336), Новоржевском (всего 683), Палкинском (всего 507) и Пушкиногорском (всего 576) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразились 48 тыс. 568 человек, выздоровели – 42 тыс. 020, из них 99 за последние 24 часа. В общую статистику за прошедшие сутки добавились еще четыре смерти. От коронавирусной инфекции, таким образом, умерло 730 жителей региона. На данный момент проведено 522 тыс. 350 исследований на COVID-19. За минувшие сутки – 1 тыс. 968.

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