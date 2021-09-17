Международный эксперт: Голосование в Пскове проходит чисто и понятно для избирателей

После посещения избирательных участков в Пскове президент ассоциации Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia Фернандо Морагон констатировал, что голосование проходит чисто и понятно для избирателей. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Международный эксперт отметил, что организаторы создали все условия для честных и свободных выборов. «Всё очень нравится в Пскове, выборы организованы отлично. На участках созданы условия для свободного и честного голосования», - подчеркнул Фернандо Морагон.

17 сентября в 8:00 в Псковской области открылись порядка 600 избирательных участков. Голосование из-за пандемии коронавируса проходит в трёхдневном формате и продлится до 19 сентября.

Жителям Псковской области предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ и Псковского областного Собрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах региона проходят выборы глав районов и довыборы в местные собрания.