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Политика / Выборы

Сенатор Перминов: Избирательная кампания 2021 года высококонкурентна

17 сентября 2021 года, 13:42

По мнению сенатора Сергея Перминова, высокий интерес к выборам по всей стране вызван большой конкуренцией.

Сенатор отметил, что в кампании 2021 года участвует значительно большее количество партий. В этот раз практически отсутствовали отказы в регистрации самовыдвиженцам, кандидатам-одномандатникам от партий, не было отказов в регистрации списков.

«В целом кампания носит высококонкурентный характер, и следствием этой высокой конкуренции является интерес избирателя к тому, чтобы определить для себя своего кандидата, который впоследствии станет депутатом», – отметил Сергей Перминов.

Сенатор подчеркнул, что серьезных нарушений на выборах пока не выявлено.

«Что касается организации самой процедуры голосования, то комиссии оснащены всем необходимым с точки зрения обеспечения антиковидной безопасности. Система готова на 100%, что на открытии мы и увидели», – отметил он.

В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября. В Псковской области также выбирают депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

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