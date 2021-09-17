Проголосовать за будущее Псковской области призвал жителей Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении в Instagram призвал жителей прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее региона. В этом году голосование проходит с 17 по 19 сентября.

«Эти выборы определят путь, по которому наша область будет развиваться ближайшие несколько лет», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что Псковская область динамично развивается благодаря поддержке президента, Правительства России, федеральных министерств и ведомств.

«Но чтобы сохранить такие же темпы, нам нужны достойные и профессиональные представители в Государственной Думе, сильные депутаты в Псковском областном Собрании», – добавил он.