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Экономика / Инвестиции

54 млн рублей выделят на завершение строительства кампуса ПсковГУ

17 сентября 2021 года, 13:05

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с министром науки и образования Валерием Фальковым о выделении дополнительных средств в размере 54 млн рублей на завершение строительства студенческого кампуса ПсковГУ. Об этом глава региона сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

54 млн рублей выделят на завершение строительства кампуса ПсковГУ
Кампус ПсковГУ
Дарья Хваткова

«И ещё одна хорошая новость – в этом году мы заканчиваем строительство кампуса ПсковГУ», – поделился Михаил Ведерников.

Строительство кампуса началось в 2018 году.

16 сентября состоялся в рамках рабочего визита в Псковскую область объект осмотрели вице-председатель Правительства РФ Дмитрий Чернышенко,  первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Михаил Ведерников. 

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала, что площадь кампуса составляет 18 тыс. кв. м. и в нем смогут поселиться 334 студента. В нём будут находиться библиотека, общежитие, столовая, кафе, концертный зал и спортивная инфраструктура.

Сдача кампуса намечена на 26 декабря.

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