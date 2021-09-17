54 млн рублей выделят на завершение строительства кампуса ПсковГУ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с министром науки и образования Валерием Фальковым о выделении дополнительных средств в размере 54 млн рублей на завершение строительства студенческого кампуса ПсковГУ. Об этом глава региона сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

«И ещё одна хорошая новость – в этом году мы заканчиваем строительство кампуса ПсковГУ», – поделился Михаил Ведерников.



Строительство кампуса началось в 2018 году.

16 сентября состоялся в рамках рабочего визита в Псковскую область объект осмотрели вице-председатель Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Михаил Ведерников.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала, что площадь кампуса составляет 18 тыс. кв. м. и в нем смогут поселиться 334 студента. В нём будут находиться библиотека, общежитие, столовая, кафе, концертный зал и спортивная инфраструктура.



Сдача кампуса намечена на 26 декабря.