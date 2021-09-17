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Общество

Смотровые площадки и пирс планируется обустроить на набережной в Пскове

17 сентября 2021 года, 12:06

Губернатор Псковской области обсудил с заместитель председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко ряд крупных проектов, в числе которых реконструкция набережной реки Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади в Пскове. Об этом глава региона сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. На набережной планируют обустроить смотровые площадки, пирс и велодорожки.

На встрече также обсудили реконструкцию набережной реки Ловать в Великих Луках с прилегающими парковыми зонами от городской плотины до пешеходного моста и причал на Талабских островах с смотровой площадкой, зоной ожидания и доступной средой.

Строительство бассейна в Острове, о котором давно просят местные жители, также было затронуто в ходе беседы.

«Проекты масштабные и перспективные. И я искренне благодарен Дмитрию Николаевичу за особое отношение к Псковской области, оказываемую помощь и поддержку», – подытожил губернатор.

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