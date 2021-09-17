Президент предварительно поддержал реконструкцию дороги в Самолву в Гдовском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников получил предварительную поддержку от президента Владимира Путина в вопросе капитального ремонта дороги до деревни Самолва Гдовского района и двух мостов, находящихся на ней. Об этом глава региона сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

В деревне Самолва на берегу Чудского озера 11 сентября был открыт мемориальный комплекс, посвящённый князю Александру Невскому. В церемонии участвовал глава государства.

«Мы приложили максимум усилий, чтобы на сегодняшний день дорога была в приличном состоянии, но на её полную реконструкцию требуется достаточно большая сумма», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор рассказал, что президента тронула теплая встреча жителей Самолвы. В связи с чем Владимир Путин заинтересовался работой по развитию этой деревни. Михаил Ведерников доложил главе государства о масштабных планах, затрагивающих сразу несколько сфер.

Губернатор также отметил, что президент положительно оценил идею проведения ежегодного молодёжно-патриотического лагеря в Печорах с филиалом в деревне Самолва.

«В рамках проекта мы организуем работу и со школьниками, чтобы дети из других регионов нашей России и, конечно, Псковской области, могли знакомиться с нашими памятниками истории и культуры», – добавил глава региона.