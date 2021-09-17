210 млн рублей дополнительно выделят Псковской области на инфраструктуру приграничных районов

Псковской области окажут дополнительную помощь в рамках реконструкции инфраструктуры приграничных районов. На эти цели из резервного фонда президента выделят 210 млн рублей, которые пойдут на подготовку проектно-сметной документации. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

На рабочей встрече губернатор Псковской области доложил президенту о демографических проблемах региона. По поручению президента вместе с Минсельхозом были разработаны предложения по созданию комфортных условий для жизни на селе.

По словам Михаила Ведерникова, в результате вышел комплексный план, объединяющий возможности стратегии пространственного развития, проекта «Возрождение малых форм расселения» государственной программы переселения соотечественников и возможности индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

«Есть и уникальные решения, которые приняты исключительно для Псковской области. Президент нас поддержал. Предложения уже направлены на проработку и согласование в Правительство», – подчеркнул губернатор.