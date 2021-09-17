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Экономика / Инвестиции

210 млн рублей дополнительно выделят Псковской области на инфраструктуру приграничных районов

17 сентября 2021 года, 10:56

Псковской области окажут дополнительную помощь в рамках реконструкции инфраструктуры приграничных районов. На эти цели из резервного фонда президента выделят 210 млн рублей, которые пойдут на подготовку проектно-сметной документации. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

На рабочей встрече губернатор Псковской области доложил президенту о демографических проблемах региона. По поручению президента вместе с Минсельхозом были разработаны предложения по созданию комфортных условий для жизни на селе.

По словам Михаила Ведерникова, в результате вышел комплексный план, объединяющий возможности стратегии пространственного развития, проекта «Возрождение малых форм расселения» государственной программы переселения соотечественников и возможности индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

«Есть и уникальные решения, которые приняты исключительно для Псковской области. Президент нас поддержал. Предложения уже направлены на проработку и согласование в Правительство», – подчеркнул губернатор.

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Комментарии

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Бабулечка
11:25 17.09.2021

Во дворе за областной стоматологией годами ямы огромные и подход к мусорным бакам в постоянной огромной луже, повесили ремонт на жителей. А миллионы рублей выделяют для замазывания, чтобы радовало глаз туристов, или проезжающих из ЕС. Покажите им наши дворы.

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