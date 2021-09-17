К сентябрю 2022 года планируется построить корпус для медфакультета ПсковГУ

Обучение в новом корпусе медицинского факультета ПсковГУ планируют начать уже в сентябре следующего года. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Губернатор отметил, что построенный учебно-лабораторный корпус ПсковГУ поможет снизить дефицит медицинских кадров в Псковской области. Этот проект получил поддержку президента России Владимира Путина. На объект выделят 1 млрд рублей из федерального бюджета. Минобороны России займется строительством корпуса.

«Благодаря этому нам не придётся 10 лет ждать первых выпускников», – отметил Михаил Ведерников.