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Общество / Образование

К сентябрю 2022 года планируется построить корпус для медфакультета ПсковГУ

17 сентября 2021 года, 10:08

Обучение в новом корпусе медицинского факультета ПсковГУ планируют начать уже в сентябре следующего года. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Губернатор отметил, что построенный учебно-лабораторный корпус ПсковГУ поможет снизить дефицит медицинских кадров в Псковской области. Этот проект получил поддержку президента России Владимира Путина. На объект выделят 1 млрд рублей из федерального бюджета. Минобороны России займется строительством корпуса.

«Благодаря этому нам не придётся 10 лет ждать первых выпускников», – отметил Михаил Ведерников.

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