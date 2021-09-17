Модернизация электросетей Псковской области начнётся в 2022 году

Программа повышения надёжности электроснабжения стартует в Псковской области уже в 2022 году. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём еженедельном обращении к жителям в Instagram.

Планы по модернизации электросетевого комплекса Псковской области поддержал президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с главой региона 11 сентября.

«Мы долго работали над этим проектом и с сетевиками, и с Минэнерго. Итогом стала 5-летняя программа стоимостью более 5 млрд рублей», – рассказал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что реализация программы стартует в следующем году благодаря поддержке президента.