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Экономика / Инвестиции

Модернизация электросетей Псковской области начнётся в 2022 году

17 сентября 2021 года, 09:50

Программа повышения надёжности электроснабжения стартует в Псковской области уже в 2022 году. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём еженедельном обращении к жителям в Instagram.

Планы по модернизации электросетевого комплекса Псковской области поддержал президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с главой региона 11 сентября.

«Мы долго работали над этим проектом и с сетевиками, и с Минэнерго. Итогом стала 5-летняя программа стоимостью более 5 млрд рублей», – рассказал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что реализация программы стартует в следующем году благодаря поддержке президента.

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