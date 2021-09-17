До + 16 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 17 сентября

17 сентября в Псковской области столбик термометра поднимется до +11...+16 градусов днем. Ночью температура воздуха снизится до +1...+6, местами – до -0...-2. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточных направлений.

В Пскове без существенных осадков. В дневное время воздух прогреется до +11...+13 градусов, ночью столбик термометра опустится до +2...+4 градусов.

В Великих Луках также не ожидается существенных осадков. Днем столбики термометров будут держатся на отметке +13...+15 градусов, в ночное время – +2..+4.