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Общество

До + 16 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 17 сентября

17 сентября 2021 года, 09:09

17 сентября в Псковской области столбик термометра поднимется до +11...+16 градусов днем. Ночью температура воздуха снизится до +1...+6, местами – до -0...-2. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточных направлений.

В Пскове без существенных осадков. В дневное время воздух прогреется до +11...+13 градусов, ночью столбик термометра опустится до +2...+4 градусов.

В Великих Луках также не ожидается существенных осадков. Днем столбики термометров будут держатся на отметке +13...+15 градусов, в ночное время – +2..+4.

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