Привитых российскими вакцинами пустят в Эстонию без самоизоляции и тестирования

16 сентября в департаменте здоровья правительства Эстонии сообщили, что привитым любой вакциной, получившей разрешение на продажу или признанной в стране происхождения, в том числе российской, больше не нужно сдавать тест на COVID-19 и соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщает ТАСС.

Директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас прокомментировал эстонское постановление, согласно которому здоровый человек, въезжающий на территорию страны, освобождается от тестирования и самоизоляции в течение одного года после завершения вакцинации.

Наличие сертификата о вакцинации, в том числе российского, дает возможность посещать общественные места или мероприятий без соблюдения коронавирусных ограничений.

«Однако прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза», – уточнил Имре Каас.