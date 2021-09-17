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Общество / Здоровье

Привитых российскими вакцинами пустят в Эстонию без самоизоляции и тестирования

17 сентября 2021 года, 08:26

16 сентября в департаменте здоровья правительства Эстонии сообщили, что привитым любой вакциной, получившей разрешение на продажу или признанной в стране происхождения, в том числе российской, больше не нужно сдавать тест на COVID-19 и соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщает ТАСС.

Привитых российскими вакцинами пустят в Эстонию без самоизоляции и тестирования

Директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас прокомментировал эстонское постановление, согласно которому здоровый человек, въезжающий на территорию страны, освобождается от тестирования и самоизоляции в течение одного года после завершения вакцинации.

Наличие сертификата о вакцинации, в том числе российского, дает возможность посещать общественные места или мероприятий без соблюдения коронавирусных ограничений.

«Однако прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза», – уточнил Имре Каас.

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