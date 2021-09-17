В Псковской области стартовало голосование на сентябрьских выборах

В Псковской области 17 сентября с 8:00 началось голосование на сентябрьских выборах. Оно продлится три дня — до 19 сентября включительно, сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии региона.

Жителям Псковской области предстоит проголосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы и Псковского областного Собрания. В Куньинском и Новосокольническом районе будут выбирать глав муниципалитетов. В Новоржевском, Псковском и Пустошкинском районах пройдут довыборы в местные собрания.

Единый день голосования в этом году назначен на 19 сентября, однако, из-за пандемии коронавируса выборы будут трёхдневными. Это позволит избежать скопления людей.

На избирательных участках жителям региона будут выдавать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, а также одноразовые ручки. Кроме того, на входе организована термометрия.

Ожидается, что за ходом голосования будут следить более 1 тыс. 500 наблюдателей. В регион прибыли и иностранные эксперты из Германии, Испании, Новой Зеландии.

Наблюдать за работой участков также смогут все желающие. Для этого в Пскове в офисе «Команды 2018» с 8:00 17 сентября открыт общественный штаб, где организуют прямую трансляцию с избирательных участков. Всего установлены более 100 видеокамер, которые будут работать круглосуточно.