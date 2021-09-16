Центр повышения мастерства педагогов открылся в рамках нацпроекта «Образование» в Пскове

16 сентября прошло торжественное открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников при Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ЦНППМПР). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региона.

В рамках мероприятия с приветственным словом выступила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. Там также присутствовали руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, заведующая ЦНППМПР Людмила Гультяева, и.о. ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Ольга Урсова.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Центр поступило современное оборудование, мультимедийные, интерактивные и сетевые устройства. Их планируют использовать при реализации образовательных проектов, применении приобретенных (усовершенствованных) профессиональных компетенций в ежедневной педагогической практике.

Гости учреждения также ознакомились с оборудованием студии для создания презентаций, онлайн-вебинаров и других наглядных материалов в аудиториях Центра и осмотрели организованные рабочие пространства.

Задача ЦНППМПР состоит в создании условий эффективного развития кадрового потенциала региональной системы образования, для удовлетворения образовательных потребностей и запросов в том числе, подготовки к выполнению новых видов профессиональной деятельности, адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, повышения социального статуса и престижа профессии педагога.

Специалисты Центра планируют модернизацию системы методической поддержки педагогических работников посредством перехода на новые модели организации повышения квалификации; создания современной, оснащенной необходимыми техническими и кадровыми ресурсами базы, которая обеспечит личностный рост педагога.