Дмитрий Чернышенко: У Псковской области есть все возможности увеличить турпоток более чем в два раза

Михаил Ведерников поделился, что туристический поток в Псковскую область восстановился после связанного с распространением коронавируса спада. Порядка 400 тыс. человек посещало регион до введения ограничений.

На рабочей встрече заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили туристический потенциал Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор подчеркнул, что большую роль в этом играет псковский аэропорт. В данный момент стоит задача выйти на показатель 130 тыс. пассажиров в год.

«Это позволит работать аэропорту на условиях самоокупаемости. В текущем году у нас уже перевезено 74 тыс пассажиров», – поделился Михаил Ведерников.

По мнению Дмитрия Чернышенко, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» необходимо продолжать работы по развитию туристической отрасли, создавать инфраструктуру для комфорта гостей. Он также высоко отметил подход руководства Псковской области по кластерному развитию территорий. Вице-премьер отметил, что для получения федеральных средств на реализацию проектов необходимо разработать мастер-план туристических территорий, увязать благоустройство с существующими инвестиционными проектами.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 2022 года федеральным проектом «Развитие туристической инфраструктуры» будут предусмотрены средства на создание обеспечивающей инфраструктуры в туристических кластерах.

«Взаимодействие региона с корпорацией “Туризм. РФ“ и Минстроем РФ позволит обеспечить комплексный подход к развитию туризма в Псковской области. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест. Развитие потенциала даст возможность жителям страны приехать и прикоснуться к великому наследию», – сказал Вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также считает, что у Псковской области есть все возможности увеличить турпоток более чем в два раза.

«Мы вашу рекомендацию по увеличению туристического потока приняли как задачу. Согласен с тем, что потенциал есть, будем к этому стремиться», – ответил Михаил Ведерников.