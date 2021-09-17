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Политика / Власть

Эксперт: Власти Псковской области сделали ставку на открытость и активную обратную связь с гражданами

17 сентября 2021 года, 12:46

Власти Псковской области сделали ставку на открытость и активную обратную связь с гражданами. Об этом говорится в публикации «Псковской правды» «Пятилетка за три года», посвященной итогам работы Михаила Ведерникова на посту главы региона в 2018-2021 годах.

Общение с жителями региона через соцсети, онлайн-трансляции заседаний оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, пресс-конференции и «горячие линии» Михаила Ведерникова, еженедельные видеообращения губернатора к гражданам, - все это важные составные части новой информационной политики властей Псковской области.

При этом примеру Михаила Ведерникова следуют многие чиновники и политики региона, отмечает автор. 

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Комментарии

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Бабулечка
13:34 17.09.2021

Они действительно следуют, сочиняют отписки, что жители мкд сами должны ремонтировать во дворах, в том числе и проезды,речь о дворах областного центра. И это комитет по жилнадзору, зам мера....

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