Эксперт: Власти Псковской области сделали ставку на открытость и активную обратную связь с гражданами

Власти Псковской области сделали ставку на открытость и активную обратную связь с гражданами. Об этом говорится в публикации «Псковской правды» «Пятилетка за три года», посвященной итогам работы Михаила Ведерникова на посту главы региона в 2018-2021 годах.

Общение с жителями региона через соцсети, онлайн-трансляции заседаний оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, пресс-конференции и «горячие линии» Михаила Ведерникова, еженедельные видеообращения губернатора к гражданам, - все это важные составные части новой информационной политики властей Псковской области.

При этом примеру Михаила Ведерникова следуют многие чиновники и политики региона, отмечает автор.