Эксперт: По итогам 2021 года объем привлекаемых псковскими НКО средств вырастет

По итогам 2021 года объем привлекаемых псковскими НКО средств вырастет. Такой прогноз редактор «Псковской правды» Максим Андреев сделал в публикации «Пятилетка за три года», посвященной итогам работы Михаила Ведерникова на посту главы региона в 2018-2021 годах.

В 2020 году некоммерческие организации Псковской области благодаря участию в федеральных грантах и конкурсах привлекли более 100 миллионов рублей.

Успех псковских НКО стал возможен политике губернатора, который с первых дней работы «начал транслировать жителям области посыл, что все позитивные и содержательные проекты и инициативы активных и неравнодушных граждан востребованы властями».

Проектные офисы созданной Михаилом Ведерниковым «Команды2018» помогли сотням псковских общественников найти единомышленников, сформулировать и запустить в работу собственные идеи.

Автор статьи отмечает, что высокий уровень развития НКО в регионе стал особенно очевиден в период пандемии коронавируса.