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Политика / Власть

Эксперт: Михаил Ведерников провел в Псковской области масштабную политическую реформу

17 сентября 2021 года, 10:10

Михаил Ведерников провел в Псковской области масштабную политическую реформу, добившись сокращения численности депутатов регионального парламента с 44 до 26 и числа одномандатных округов с 22 до 13. Об этом говорится в публикации «Псковской правды» «Пятилетка за три года», посвященной итогам работы главы региона в 2018-2021 годах.

В этом главе региона помогли конструктивные отношения, выстроенные с региональными отделениями политических партий. Михаил Ведерников неоднократно отмечал, что готов к компромиссам и диалогу с любыми конструктивными политическими силами в регионе.

Также по мнению автора статьи губернатор смог впервые за много лет погасить конфликт между главой администрации и главой города в областной столице и консолидировать местную «Единую Россию». 

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