Эксперт: «Пятилетку за три года» пережила Псковская область

С «пятилеткой за три года» сравнил работу Михаила Ведерникова в должности губернатора Псковской области в 2018-2021 годах редактор «Псковской правды» Максим Андреев.

В одноименной статье он напоминает, что вести активную и независимую от местных групп влияния политику главе региона позволил высокий результат, набранный на выборах губернатора, а также хорошие отношения с федеральным центром.

В результате Михаил Ведерников «смог уверенно выстраивать работу в регионе, не оглядываясь без особой нужды на историю конфликтов и переплетение интересов» местных элит.