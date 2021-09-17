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Политика / Власть

Эксперт: «Пятилетку за три года» пережила Псковская область

17 сентября 2021 года, 09:32

С «пятилеткой за три года» сравнил работу Михаила Ведерникова в должности губернатора Псковской области в 2018-2021 годах редактор «Псковской правды» Максим Андреев.

В одноименной статье он напоминает, что вести активную и независимую от местных групп влияния политику главе региона позволил высокий результат, набранный на выборах губернатора, а также хорошие отношения с федеральным центром.

В результате Михаил Ведерников «смог уверенно выстраивать работу в регионе, не оглядываясь без особой нужды на историю конфликтов и переплетение интересов» местных элит.

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