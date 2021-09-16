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Экономика

Инфляция в Псковской области оказалась ниже средней по России

16 сентября 2021 года, 17:53

В августе инфляция в Псковской области была ниже средней по России и по Северо-Западному федеральному округу. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центробанка.

Так, инфляция в Псковской области составила 5,62% и оказалась несколько выше, чем в июле - 5,47%. При этом в России этот показатель по итогам августа был 6,68%, в СЗФО - 6,58%.

По мнению аналитиков, ускорение роста цен в Псковской области и в стране в целом связано с увеличением издержек производителей продовольствия и расширением спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Псковской области в августе составил 6,31%, на непродовольственные товары - 6,66%. В то же время рост цен на услуги ЖКХ и транспорта замедлился - с 3,1% до 2,55% и с 5,94% до 5,45% соответственно.

Эксперты Центробанка считают, что инфляция замедлится в четвёртом квартале

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