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Политика / Власть

Особенности работы губернатора Михаила Ведерникова назвали ведущие «Псковского телеграма»

16 сентября 2021 года, 17:43

17 сентября исполнится три года губернаторства Михаила Ведерникова в Псковской области. Ведущие проекта «Псковский телеграм» обсудили главные особенности работы главы региона. Новый выпуск программы вышел на сайте Псковского агентства информации 16 сентября. 

Высокая информационная открытость, высокая плотность запущенных и уже реализованных в регионе проектов, а также работа при неблагоприятных условиях и вызовах пандемии коронавируса – все это и многое другое назвали ведущие программы отличительными чертами работы губернатора.

Подробнее о трех годах работы Михаила Ведерникова губернатором Псковской области читайте 17 сентября в аналитической статье «Пятилетка за три года» главного редактора «Псковской правды» Максима Андреева.

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Комментарии

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Бабулечка
18:13 16.09.2021

Нет права у российского политика отправлять псковичей на обязательную вакцинацию экспериментальным генно-инженерным препаратом , или призывать это делать , не взяв ответственности на себя за последствия от них. Нет права ежедневно запугивать статистикой из инстаграма. Есть и другие болезни. Нет права о них умалчивать, и о смертности от других болезней. Достаточно о ковиде, живём почти два года, без этих прививок должен был сформироваться иммунитет у населения.Нет ямочных ремонтов во дворах.

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