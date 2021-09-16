Особенности работы губернатора Михаила Ведерникова назвали ведущие «Псковского телеграма»

17 сентября исполнится три года губернаторства Михаила Ведерникова в Псковской области. Ведущие проекта «Псковский телеграм» обсудили главные особенности работы главы региона. Новый выпуск программы вышел на сайте Псковского агентства информации 16 сентября.

Высокая информационная открытость, высокая плотность запущенных и уже реализованных в регионе проектов, а также работа при неблагоприятных условиях и вызовах пандемии коронавируса – все это и многое другое назвали ведущие программы отличительными чертами работы губернатора.

Подробнее о трех годах работы Михаила Ведерникова губернатором Псковской области читайте 17 сентября в аналитической статье «Пятилетка за три года» главного редактора «Псковской правды» Максима Андреева.