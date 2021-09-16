Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Замедление инфляции в четвёртом квартале прогнозирует Центробанк

16 сентября 2021 года, 17:10

Замедление инфляции в четвёртом квартале прогнозирует Банк России, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Центробанка. Ожидается, что на уровень инфляции окажет влияние повышение ключевой ставки, которое ведётся с марта текущего года.

По прогнозу экспертов, в 2022 году, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4–4,5% и далее будет находиться в пределах 4%.

По итогам августа годовая в России составила 6,68%. В Северо-Западном федеральном округе она был несколько ниже -  6,58%, в Псковской области — 5,62%.

Аналитики отметили, что на динамику инфляции в основном повлияли увеличение издержек сельхозпроизводителей и расширение спроса на отдельные непродовольственные товары.

«Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса. Тем не менее вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается значительным в условиях повышенных инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей для быстрого наращивания выпуска после его возвращения на траекторию сбалансированного роста», - подчеркнули в Центробанке.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Центр повышения мастерства педагогов открылся в рамках нацпроекта «Образование» в Пскове
Дмитрий Чернышенко: У Псковской области есть все возможности увеличить турпоток более чем в два раза
Инфляция в Псковской области оказалась ниже средней по России
Особенности работы губернатора Михаила Ведерникова назвали ведущие «Псковского телеграма»
Псковичей приглашают на праздничную литургию в соборе Рождества Богородицы
Асфальтобетонное покрытие обновляют на трассе Шимск – Феофилова Пустынь в Псковской области
Закупка новых автобусов вызвала рост спроса на топливо в Псковской области
Первые дома по программе догазификации подключили в Псковской области
Два человека скончались от отравления в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Теплоотдача

Экономика / ЖКХ
14 сентября 16:22

Теплоотдача

Что мешает началу отопительного сезона в Псковской области?
Печоры: перезагрузка

Экономика / Инвестиции
13 сентября 15:15

Печоры: перезагрузка

Как райцентр Псковской области хотят сделать «самым красивым городом России»?
Рыночные отношения

Экономика / Инвестиции
6 августа 15:34

Рыночные отношения

«Белорусский» рынок подвис во времени и пространстве. Но есть просвет