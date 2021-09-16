Замедление инфляции в четвёртом квартале прогнозирует Центробанк

Замедление инфляции в четвёртом квартале прогнозирует Банк России, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Центробанка. Ожидается, что на уровень инфляции окажет влияние повышение ключевой ставки, которое ведётся с марта текущего года.

По прогнозу экспертов, в 2022 году, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4–4,5% и далее будет находиться в пределах 4%.

По итогам августа годовая в России составила 6,68%. В Северо-Западном федеральном округе она был несколько ниже - 6,58%, в Псковской области — 5,62%.

Аналитики отметили, что на динамику инфляции в основном повлияли увеличение издержек сельхозпроизводителей и расширение спроса на отдельные непродовольственные товары.

«Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса. Тем не менее вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается значительным в условиях повышенных инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей для быстрого наращивания выпуска после его возвращения на траекторию сбалансированного роста», - подчеркнули в Центробанке.