Асфальтобетонное покрытие обновляют на трассе Шимск – Феофилова Пустынь в Псковской области

На трассе Шимск – Феофилова Пустынь идут ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в которых задействованы 45 человек и 21 единица техники: щетки, экскаваторы, асфальтоукладчик, перегружатель, катки, самосвалы.

Подрядная организация ООО «ДАФ» продолжает обновлять асфальтобетонное покрытие с 62-го по 69-й км от границы Псковской и Новгородской областей в сторону Феофиловой Пустыни в Стругокрасненском районе Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Для завершения укладки верхнего слоя на ремонтируемом участке дороги используется асфальтобетонная смесь А16ВТ, соответствующая новому ГОСТу. Дорожные работники проверяют плотность, пористость и температуру покрытия специальным прибором для контроля качества укладки.

С 69-го по 74-й км трассы идут работы по восстановлению укрепленной части обочин. К устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия подрядчик планирует приступить на следующей неделе.

На обоих участках, общая протяженность которых составляет более 12 км, уже выполнили расчистку полосы отвода от кустарника и деревьев, фрезерование изношенного асфальта, ремонт 5 водопропускных труб.

В список предстоящих работ войдут укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью, засев бровки травой, нанесение разметки термопластиком и краской.

Контракт заключен на три года. Срок выполнения работ на отрезке с 62-го по 69-й км – 15 июля 2022 года, с 69-го по 74-й км – 28 июля 2023 года. Подрядная организация планирует выполнить весь объем работ уже в этом году. Стоимость ремонта составляет более 209 млн рублей.

Автодорога Шимск - Феофилова Пустынь связывает федеральные трассы Р-56 и Р-23 и является кратчайшим путем из Пскова в Великий Новгород. Её ремонт должен сократить время в пути между двумя городами. Ремонт объекта происходит благодаря дополнительной федеральной поддержке, которую Псковская область получила из резервного фонда Правительства РФ. Всего на мероприятия дорожного нацпроекта в регион поступили 500 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы 4 объекта: участки дорог Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, дорога Шимск – Феофилова Пустынь, Граница с Эстонской Республикой – Печоры - Старый Изборск и улица Коммунальная в Пскове. Протяженность дорожных работ составит около 30 км.