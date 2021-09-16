Закупка новых автобусов вызвала рост спроса на топливо в Псковской области

Закупка новых автобусов вызвала рост спроса на газомоторное топливо в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Центробанка РФ.

При этом увеличение спроса отразилось на росте цен на моторное топливо. Эта тенденция наравне с активизацией внутреннего туризма внесла основной вклад в ускорение прироста цен на непродовольственные товары.

В августе годовой рост цен в группе непродовольственных товаров составил 6,66%. В июле он был несколько ниже — 6,57%.

В Псковской области были закуплены 249 новых автобусов. Обновление автопарка стало возможным благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. На приобретение техники регион получил более 1,2 млрд рублей. Новые автобусы вышли на линии в начале текущего года.