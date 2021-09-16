Первые дома по программе догазификации подключили в Псковской области

16 сентября газ стал доступен шести домовладениям в Пыталовском районе. Всего там будут подключены более тысячи домов.

Первые дома в Псковской области подключили к газоснабжению по программе догазификации. Об сообщает официальный Telegram-канал региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов приняли участие в церемонии пуска газа в первый из домов.

«Чувствуется, что Псковская область ждала эту программу», – сказал Сергей Густов.

«Мы не просто ждали, мы ее активно с Андреем Анатольевичем и вами приближали», - ответил губернатор.

Андрей Турчак добавил, что Михаил Ведерников подписал ёмкую программу продолжения газификации региона на 2021-2025 годы. «Президент чётко поставил задачу, что программа догазицикации не должна влиять на плановое подключение», – отметил он.

Общий объем программы догазификации в Псковской области оценивается в 31 тыс. домовладений. Более 7,2 тыс. заявок подали на подключение домовладений к уже существующим сетям газораспределения.

Специальные мобильные офисы выезжают в наиболее крупные поселения области с большим количеством негазифицированных домов. Сотрудники принимают заявки от желающих и консультируют по всем связанным с газификацией вопросам.

Жители также могут подать заявки в электронном виде через через портал Госуслуг и Единого оператора газификации www.connectgas.ru, в региональных отделениях МФЦ и при посещении клиентских центров и газовых участков группы «Газпром межрегионгаз».

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» рассказал, что помимо работ по догазификации региона, которая коснется около 180 населенных пунктов, они построят газопроводы в 13 районах области, причём в девять из них сетевой природный газ придет впервые. «А это значит, что более 12 тыс. домовладений, 63 котельные и предприятия будут подключены к системе газоснабжения. И задачи, поставленные перед нами по газификации и догазификации, будут решены, быт жителей станет проще, а дома – теплее и уютнее», – заявил Сергей Густов.