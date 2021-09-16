Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / ЖКХ

Первые дома по программе догазификации подключили в Псковской области

16 сентября 2021 года, 15:37

Первые дома в Псковской области подключили к газоснабжению по программе догазификации. Об сообщает официальный Telegram-канал региона.

16 сентября газ стал доступен шести домовладениям в Пыталовском районе. Всего там будут подключены более тысячи домов.

Первые дома по программе догазификации подключили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов  приняли участие в церемонии пуска газа в первый из домов.

«Чувствуется, что Псковская область ждала эту программу», – сказал Сергей Густов.

«Мы не просто ждали, мы ее активно с Андреем Анатольевичем и вами приближали», - ответил губернатор.

Андрей Турчак добавил, что Михаил Ведерников подписал ёмкую программу продолжения газификации региона на 2021-2025 годы. «Президент чётко поставил задачу, что программа догазицикации не должна влиять на плановое подключение», – отметил он.

Общий объем программы догазификации в Псковской области оценивается в 31 тыс. домовладений. Более 7,2 тыс. заявок подали на подключение домовладений к уже существующим сетям газораспределения.

Специальные мобильные офисы выезжают в наиболее крупные поселения области с большим количеством негазифицированных домов. Сотрудники принимают заявки от желающих и консультируют по всем связанным с газификацией вопросам.

Жители также могут подать заявки в электронном виде через через портал Госуслуг и Единого оператора газификации www.connectgas.ru, в региональных отделениях МФЦ и при посещении клиентских центров и газовых участков группы «Газпром межрегионгаз».

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» рассказал, что помимо работ по догазификации региона, которая коснется около 180 населенных пунктов, они построят газопроводы в 13 районах области, причём в  девять из них сетевой природный газ придет впервые. «А это значит, что более 12 тыс. домовладений, 63 котельные и предприятия будут подключены к системе газоснабжения. И задачи, поставленные перед нами по газификации и догазификации, будут решены, быт жителей станет проще, а дома – теплее и уютнее», – заявил Сергей Густов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Асфальтобетонное покрытие обновляют на трассе Шимск – Феофилова Пустынь в Псковской области
Закупка новых автобусов вызвала рост спроса на топливо в Псковской области
Два человека скончались от отравления в Псковской области
Сдача кампуса ПсковГУ состоится 26 декабря
16 сентября в Пскове открыли стадион «Машиностроитель»
Более 180 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса
Около 5 млн учащихся примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Отопление в жилых домах Пскова начнут включать с 17 сентября
Более 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Теплоотдача

Экономика / ЖКХ
14 сентября 16:22

Теплоотдача

Что мешает началу отопительного сезона в Псковской области?
Печоры: перезагрузка

Экономика / Инвестиции
13 сентября 15:15

Печоры: перезагрузка

Как райцентр Псковской области хотят сделать «самым красивым городом России»?
Рыночные отношения

Экономика / Инвестиции
6 августа 15:34

Рыночные отношения

«Белорусский» рынок подвис во времени и пространстве. Но есть просвет