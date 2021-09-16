Первые дома по программе догазификации подключили в Псковской области

Первые дома в Псковской области подключили к газоснабжению по программе догазификации. Об сообщает официальный Telegram-канал региона.
16 сентября газ стал доступен шести домовладениям в Пыталовском районе. Всего там будут подключены более тысячи домов.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов приняли участие в церемонии пуска газа в первый из домов.
«Чувствуется, что Псковская область ждала эту программу», – сказал Сергей Густов.
«Мы не просто ждали, мы ее активно с Андреем Анатольевичем и вами приближали», - ответил губернатор.
Андрей Турчак добавил, что Михаил Ведерников подписал ёмкую программу продолжения газификации региона на 2021-2025 годы. «Президент чётко поставил задачу, что программа догазицикации не должна влиять на плановое подключение», – отметил он.
Общий объем программы догазификации в Псковской области оценивается в 31 тыс. домовладений. Более 7,2 тыс. заявок подали на подключение домовладений к уже существующим сетям газораспределения.
Специальные мобильные офисы выезжают в наиболее крупные поселения области с большим количеством негазифицированных домов. Сотрудники принимают заявки от желающих и консультируют по всем связанным с газификацией вопросам.
Жители также могут подать заявки в электронном виде через через портал Госуслуг и Единого оператора газификации www.connectgas.ru, в региональных отделениях МФЦ и при посещении клиентских центров и газовых участков группы «Газпром межрегионгаз».
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» рассказал, что помимо работ по догазификации региона, которая коснется около 180 населенных пунктов, они построят газопроводы в 13 районах области, причём в девять из них сетевой природный газ придет впервые. «А это значит, что более 12 тыс. домовладений, 63 котельные и предприятия будут подключены к системе газоснабжения. И задачи, поставленные перед нами по газификации и догазификации, будут решены, быт жителей станет проще, а дома – теплее и уютнее», – заявил Сергей Густов.