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Происшествия

Два человека скончались от отравления в Псковской области

16 сентября 2021 года, 14:35

Следователи работают на месте происшествия по информации о смерти двух человек, госпитализированных в результате отравления из деревни в Великолукском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.

Предположительно, причиной отравления и последующей смерти стало употребление суррогатного алкоголя.

Для координации работы сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления на место происшествия выехал руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

Работа по выяснению обстоятельств продолжается.

Два человека скончались от отравления в Псковской области

Дарья Хваткова
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