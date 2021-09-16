Два человека скончались от отравления в Псковской области

Следователи работают на месте происшествия по информации о смерти двух человек, госпитализированных в результате отравления из деревни в Великолукском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.

Предположительно, причиной отравления и последующей смерти стало употребление суррогатного алкоголя.

Для координации работы сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления на место происшествия выехал руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

Работа по выяснению обстоятельств продолжается.