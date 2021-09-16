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Общество / Образование

Сдача кампуса ПсковГУ состоится 26 декабря

16 сентября 2021 года, 13:41

26 декабря в Пскове состоится сдача студенческого кампуса ПсковГУ. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Сдача кампуса ПсковГУ состоится 26 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Осмотр кампуса состоялся 16 сентября в рамках рабочего визита в Псковскую область зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака. Также в нём приняли участие депутат Госдумы Александр Козловский и и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина провела экскурсию по строительному объекту и отметила, что в нём будут находиться общежитие, библиотека, столовая и кафе, а также концертный зал и спортивная инфраструктура.

«18 тысяч квадратных метров, 334 студента могут здесь поселиться. Наш кампус состоит из 4 блоков, это даже не общежитие, а целый многофункциональный центр», – рассказала Наталья Ильина.

В строительстве студенческого кампуса задействованы студенты института инженерных наук. Здесь они работают в рамках программы раннего трудоустройства.

В процессе осмотра кампуса ПсковГУ подрядчик доложил, что строительные работы на университетском объекте завершатся 26 декабря. «Все, 26 декабря мы здесь открываем кампус», – подчеркнул Андрей Турчак.

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