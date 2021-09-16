16 сентября в Пскове открыли стадион «Машиностроитель»

В Пскове 16 сентября открыли стадион «Машиностроитель». Об этом сообщает Псковское агентство информации.
В торжественном открытии приняли участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, а также губернатор Псковской области Михаил Ведерников и и.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин.
После торжественной части делегация осмотрела новые трибуны и раздевалки для команд, а также пообщалась с тренерами и легкоатлетами, велоспортсменами, тхэквондистами и самбистами.
Фото: Арсений Тимашов
Дмитрий Чернышенко поздравил Псков с появлением прекрасного спортивного объекта, работающего как центр притяжения горожан и позволяющего жителям города приходить заниматься спортом. Андрей Турчак также присоединился к поздравлениям. Спортсмены от себя поблагодарили всех присутствующих за появление хороших условий для занятий и выразили надежду, что это позволит дать толчок развитию спорта.
И.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова сообщила, что тренировки на стадионе «Машиностроитель» начнутся уже с завтрашнего дня. Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что спортсменам теперь есть, где тренироваться, и поблагодарил правительство РФ и и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака за помощь в реконструкции спортивного объекта.
Фото: Арсений Тимашов
Напомним, общественная приемка стадиона «Машиностроитель» в Пскове прошла 1 сентября. В ней приняли участие более 20 представителей спортивных организаций, школ и секций. Работы на стадионе начались в 2018 году, в рамках которых были перестроены большая и малая трибуны, заменено травяное покрытие, установлено современное освещение и отстроена входная группа. Вторая очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» запланирована на 2023-2024 годы.