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Общество

16 сентября в Пскове открыли стадион «Машиностроитель»

16 сентября 2021 года, 12:53

В Пскове 16 сентября открыли стадион «Машиностроитель». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В торжественном открытии приняли участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, а также губернатор Псковской области Михаил Ведерников и и.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин.

После торжественной части делегация осмотрела новые трибуны и раздевалки для команд, а также пообщалась с тренерами и легкоатлетами, велоспортсменами, тхэквондистами и самбистами.

16 сентября в Пскове открыли стадион «Машиностроитель»

Фото: Арсений Тимашов

Дмитрий Чернышенко поздравил Псков с появлением прекрасного спортивного объекта, работающего как центр притяжения горожан и позволяющего жителям города приходить заниматься спортом. Андрей Турчак также присоединился к поздравлениям. Спортсмены от себя поблагодарили всех присутствующих за появление хороших условий для занятий и выразили надежду, что это позволит дать толчок развитию спорта.

И.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова сообщила, что тренировки на стадионе «Машиностроитель» начнутся уже с завтрашнего дня. Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что спортсменам теперь есть, где тренироваться, и поблагодарил правительство РФ и и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака за помощь в реконструкции спортивного объекта.

16 сентября в Пскове открыли стадион «Машиностроитель»

Фото: Арсений Тимашов

Напомним, общественная приемка стадиона «Машиностроитель» в Пскове прошла 1 сентября. В ней приняли участие более 20 представителей спортивных организаций, школ и секций. Работы на стадионе начались в 2018 году, в рамках которых были перестроены большая и малая трибуны, заменено травяное покрытие, установлено современное освещение и отстроена входная группа. Вторая очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» запланирована на 2023-2024 годы.

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