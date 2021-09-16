16 сентября в Пскове открыли стадион «Машиностроитель»

В Пскове 16 сентября открыли стадион «Машиностроитель». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В торжественном открытии приняли участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, а также губернатор Псковской области Михаил Ведерников и и.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин.

После торжественной части делегация осмотрела новые трибуны и раздевалки для команд, а также пообщалась с тренерами и легкоатлетами, велоспортсменами, тхэквондистами и самбистами.