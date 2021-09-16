Более 180 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

На данный момент 180 тыс. 655 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 15 сентября, первым компонентом вакцинировались 456 человек. Обоими компонентами вакцины привились 816 жителей региона, за всё время – 165 тыс. 464 человека. Ревакцинировано – 2 тыс. 531, из них 99 псковичей за прошедшие сутки.

Расход поступившей вакцины на данный момент составляет 76,9%.

Михаил Ведерников также отметил, что в регионе восстановлен размер коечного фонда до 600 мест. Его загрузка на данный момент составляет 81%.