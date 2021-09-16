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Общество

Более 180 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

16 сентября 2021 года, 12:11

На данный момент 180 тыс. 655 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 180 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Дарья Хваткова

За прошедшие сутки, 15 сентября, первым компонентом вакцинировались 456 человек. Обоими компонентами вакцины привились 816 жителей региона, за всё время – 165 тыс. 464 человека. Ревакцинировано – 2 тыс. 531, из них 99 псковичей за прошедшие сутки.

Расход поступившей вакцины на данный момент составляет 76,9%.

Михаил Ведерников также отметил, что в регионе восстановлен размер коечного фонда до 600 мест. Его загрузка на данный момент составляет 81%.

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