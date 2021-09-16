Отопление в жилых домах Пскова начнут включать с 17 сентября

С 17 сентября в жилой фонд Пскова начнется подача отопления. Об этом сообщает администрация города Пскова в социальной сети «Вконтакте».

Соответствующее постановление подписал и.п. главы городской администрации Борис Елкин. Решение было принято в связи со строительными нормами и правилами (СНиП) и температурой воздуха.

Администрация Пскова также напомнила, что по вопросам подачи теплоснабжения по конкретным адресам псковичи должны обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее, с 14 сентября, в Пскове началась подача отопления в социальные учреждения.