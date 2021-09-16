Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Экономика / ЖКХ

Отопление в жилых домах Пскова начнут включать с 17 сентября

16 сентября 2021 года, 10:58

С 17 сентября в жилой фонд Пскова начнется подача отопления. Об этом сообщает администрация города Пскова в социальной сети «Вконтакте».

Соответствующее постановление подписал и.п. главы городской администрации Борис Елкин. Решение было принято в связи со строительными нормами и правилами (СНиП) и температурой воздуха.

Администрация Пскова также напомнила, что по вопросам подачи теплоснабжения по конкретным адресам псковичи должны обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее, с 14 сентября, в Пскове началась подача отопления в социальные учреждения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Асфальтобетонное покрытие обновляют на трассе Шимск – Феофилова Пустынь в Псковской области
Закупка новых автобусов вызвала рост спроса на топливо в Псковской области
Первые дома по программе догазификации подключили в Псковской области
Два человека скончались от отравления в Псковской области
Сдача кампуса ПсковГУ состоится 26 декабря
16 сентября в Пскове открыли стадион «Машиностроитель»
Более 180 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса
Около 5 млн учащихся примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Более 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Комментарии

Авторизация
ВЛуки
12:42 16.09.2021

Мы тоже замёрзли,и потепления не предвидится!!!

Теплоотдача

Экономика / ЖКХ
14 сентября 16:22

Теплоотдача

Что мешает началу отопительного сезона в Псковской области?
Печоры: перезагрузка

Экономика / Инвестиции
13 сентября 15:15

Печоры: перезагрузка

Как райцентр Псковской области хотят сделать «самым красивым городом России»?
Рыночные отношения

Экономика / Инвестиции
6 августа 15:34

Рыночные отношения

«Белорусский» рынок подвис во времени и пространстве. Но есть просвет