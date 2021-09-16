Более 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области

За минувшие сутки, 15 сентября, в Псковской области подтвердились еще 102 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Великих Луках заразились 24 человека (всего 7 тыс. 874). В Пскове – 20 (всего 16 тыс. 870).

По шесть новых случаев выявили в Порховском (всего 1 тыс. 460) и Себежском (всего 821) районах, по пять – в Островском (всего 2 тыс. 227), Невельском (всего 1 тыс. 905), Дедовичском (всего 1 тыс. 143) и Печорском (всего 879) районах. По четыре человека заразились в Опочецком (всего 1 тыс. 308), Новосокольническом (всего 1 тыс. 296) и Усвятском (всего 313) районах. Три новых случая подтвердились в Красногородском районе (всего 438). По два человека заболели в Псковском (всего 3 тыс. 956), Великолукском (всего 1 тыс. 184) и Палкинском (всего 506) районах, по одному – в Плюсском (всего 860), Гдовском (всего 774), Стругокрасненском (всего 617), Дновском (всего 379) и Локнянском (всего 335) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 48 тыс. 461 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 41 тыс. 921, в том числе 121 за прошедшие сутки. Умерли – 724. На данный момент всего проведено 520 тыс. 392 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 819 за минувший день.

«Перешагнули отметку в 100 заболевших в сутки. Тенденция прогнозируемая, готовимся к новому эпидсезону», – отметил Михаил Ведерников.