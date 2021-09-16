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Общество

До +15 градусов прогнозируется в Псковской области 16 сентября

16 сентября 2021 года, 09:13

16 сентября в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке в +10...+15 градусов и в ночное – от +1 до +6 градусов, местами с понижением до -2 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +15 градусов прогнозируется в Псковской области 16 сентября

Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, в Псковской области ожидается переменная облачность. Осадки в этот день не прогнозируются. Ветер восточных направлений умеренный.

В Пскове также без осадков. В дневное время воздух прогреется до +12...+14 градусов, ночью столбики термометров покажут +3...+5 градусов.

В Великих Луках осадки не ожидаются. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +13...+15 градусов, в ночное время – +2...+4 градуса.

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