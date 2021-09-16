Режим ЧС вводится в трёх районах Псковской области

На территории Палкинского, Островского и Пыталовского районов вводится режим ЧС. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Михаил Ведерников. Согласно распоряжению в связи с эпизоотией африканской чумы свиней в данных муниципалитетах вводится режим ЧС регионального характера.

На территории города Пскова, а также Стругокрасненского и Плюсского районов данный режим снят.