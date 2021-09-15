Определена судьба пушкиногорской гостиницы «Дружба» в Псковской области

Глава Псковской области Михаил Ведерников и вице-губернатор Нинель Салагаева обсудили во время рабочей встречи, что будет с пушкиногорской гостиницей «Дружба». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Гостиница «Дружба» находится в сложном финансовом положении. Михаил Ведерников сообщил, что из резервного фонда администрации области Пушкиногорскому району будут направлены средства, которые позволят компенсировать часть долговых обязательств гостинице и урегулировать споры с кредиторами.

Губернатор отметил необходимость модернизации работы гостиницы, обратив внимание на совершенствование управленческих механизмов. Нинель Салагаева рассказала о разработанной концепции, которая позволит настроить ее работу и вывести предприятие из финансовых трудностей. Михаил Ведерников подчеркнул, что персонал гостиницы не должен пострадать: ни один сотрудник не должен быть уволен, заработная плата должна быть сохранена в полном объеме.

В июне Михаил Ведерников посещал гостиница «Дружба» в рамках рабочей поездки для обсуждения возможных вариантов решения назревших вопросов.

Гостиница расположена в самом центре Пушкинских Гор и востребована у гостей. Она приостанавливала свою работу из-за пандемии, но в летний сезон снова открылась. С того момента «Дружба», несмотря на эпидемиологическую обстановку и действующие ограничения по приему туристов, демонстрировала хорошую загрузку коечного фонда.