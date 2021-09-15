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Общество

В октябре начнется реконструкция канализационного коллектора в Псковском районе

15 сентября 2021 года, 19:32

Реконструкцию канализационного коллектора в Псковском районе обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и его заместитель Нинель Салагаева на рабочей встрече. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вопрос о реконструкции давно находится в зоне контроля региональных властей. Коллектор, собственником которого является особая экономическая зона «Моглино», остро нуждается в ремонте. Обращения о постоянных протечках неоднократно поступали от населения.

Нинель Салагаева отметила, что проектно-сметная документация подготовлена, завершается прохождение государственной экспертизы, а именно сметной стоимости.

Работы по перекладке коллектора начнутся в октябре и будут проходить в несколько этапов. Сначала отремонтируют участки, требующие первоочередной реконструкции, предполагающей сплошную замену канализационной трубы. Общая протяженность объекта составляет более 12 км.

Помимо ОЭЗ «Моглино» коллектор обслуживает ряд населенных пунктов и предприятий, расположенных в Псковском районе. Суммарный объем канализационных стоков ОЭЗ «Моглино» составляет менее 0,5% от общего суточного объема, проходящих через коллектор.

Михаил Ведерников также обратил внимание, что масштабные строительные работы не должны повлиять на увеличение тарифа для населения.

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