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Экономика / Инвестиции

Второй Ледовый дворец планируют построить в Пскове

15 сентября 2021 года, 17:46

В Пскове хотят построить второй Ледовый дворец. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Спортивную арену планируют разместить на Запсковье рядом с «Лентой».

15 сентября пройдет встреча и. о. главы администрации Бориса Елкина и потенциального инвестора, на которой обсудят будущее строительство.

Один Ледовый дворец уже есть в Пскове. Формально он размещается в Псковском районе. Спортивная арена, рассчитанная на 1 тыс 300 зрителей, была построена и запущена в 2011 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ».

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Комментарии

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Бабулечка
23:31 15.09.2021

Борис, ты не прав! То есть Вы. Ямочный ремонт во дворах областного центра сначала необходим, годами не засыпаются ямы во дворе за областной стоматологией. Стыд то какой!

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