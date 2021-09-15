Второй Ледовый дворец планируют построить в Пскове

В Пскове хотят построить второй Ледовый дворец. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Спортивную арену планируют разместить на Запсковье рядом с «Лентой».

15 сентября пройдет встреча и. о. главы администрации Бориса Елкина и потенциального инвестора, на которой обсудят будущее строительство.

Один Ледовый дворец уже есть в Пскове. Формально он размещается в Псковском районе. Спортивная арена, рассчитанная на 1 тыс 300 зрителей, была построена и запущена в 2011 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ».