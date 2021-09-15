На строительство новой скважины выделят средства Локнянскому району Псковской области

15 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что даст поручение выделить Локнянскому району средства на строительство новой скважины в райцентре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Данный вопрос глава Псковской области обсудил с главой муниципального образования Ниной Степановой в рамках рабочей поездки в Локнянский район.

Глава Локнянского района отметила, что одной из ключевых проблем является неудовлетворительное состояние обсадной трубы самоизливной скважины. Вода из нее поступает на шесть объектов, среди которых десять улиц поселка Локня, а также котельная и детский сад. Из-за снижения давления при подаче воды они все испытывают сложности с напором.

Исследовавшие скважину специалисты считают, что ремонтировать ее нецелесообразно, и есть необходимость пробурить новую. Стоимость проекта составляет 5,5 млн рублей.

В настоящий момент администрация муниципалитета реализует временные меры для обеспечения устойчивого водоснабжения: насос должен компенсировать упавшее давление.

Михаил Ведерников обещал дать поручение по выделению лимитов на реализацию проекта. Губернатор также отметил необходимость двухлетнего контракта, чтобы уже в текущем году разыграть конкурс и проавансировать работы.

Глава региона также попросил доложить о ситуации с распространением COVID-19 и о проведении профилактической вакцинации от коронавируса. Нина Степанова рассказала, что уровень заболеваемости один из самых низких по региону, количество вакцинированных – более 2,2 тыс человек, и препарата от COVID-19 достаточно. Руководитель также отметила, что районная администрация уделяет большое внимание вопросу соблюдения противовирусных регламентов.

