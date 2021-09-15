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Общество

Заморозки ждут жителей Псковской области две ночи подряд

15 сентября 2021 года, 15:36

 В Псковской области заморозки в воздухе и на почве прогнозируются две ночи подряд — и на 16, и на 17 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По прогнозу, температура воздуха в регионе опустится ночью до 0...-2 градусов.

«Заморозки могут быть на территории всей области», - предупредила Тала Нещадимова.

Днём 16 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет от +11 до +16 градусов.

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