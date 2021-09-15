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Общество

Отопление в домах Пскова могут дать на следующей неделе

15 сентября 2021 года, 15:21

Подачу отопление могут начать уже на следующей неделе. Об этом сообщается на странице «Псковских теплосетей» в Instagram.

«Мы можем немного приоткрыть завесу этой тайны и сказать, что ориентировочно, подача отопления может начаться уже на следующей неделе, но это пока не точно. Мы уже говорили о том, что необходимо соблюсти процедурные моменты», – сообщается в посте.

За администрацией города стоит итоговое решение о включение отопления и издача постановления. Необходимый документ уже находится в стадии готовности и проходит все необходимые процедуры согласования. Скоро станет известна точная дата подачи отопления в жилые дома.

Отопительный сезон должен начаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов.

Подключение социальных объектов: учреждений здравоохранения, детских садов и школ – уже началось.


Отопление в домах Пскова могут дать на следующей неделе
Фото из профиля «Псковских теплосетей» в Instagram.
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